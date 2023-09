G20 Summit: आपने हिंदी कहां से सीखी?, अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्ग्रेट बोलती हैं फर्राटेदार हिंदी

नेशनल डेस्कः नई दिल्ली में G20 समिट का आयोजन हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को द्विपक्षीय वार्ता की। माना जा रहा है कि इससे भारत और अमेरिका को और करीब आ गए हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है। वहीं, अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्ग्रेट मॅक्‍लाउड ने भारत-अमेरिका के संबंधों के भविष्‍य पर प्रकाश डाला। इस दौरान मार्ग्रेट की शुद्ध हिंदी के उच्‍चारण ने हमें यह पूछने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उन्‍होंने इतनी अच्‍छी हिंदी कहां से सीखी? अफ्रीकी संघ को जी20 में शामिल कर लिया है और ये भारत की अध्‍यक्षता में हुआ है। इस पर अमेरिका विदेश मंत्रालय की प्रवक्‍ता मार्ग्रेट मॅक्‍लाउड ने कहा, "हम समझते हैं कि अफ्रीकी संघ की आवाज बहुत अहमियत रखती है।“ यही वजह है कि अमेरिका पहले से अफ्रीकी संघ को इस समूह में स्‍थान देने का समर्थन करता रहा है।



मार्ग्रेट सभी सवालों के जवाब इतनी शुद्ध हिंदी में दे रही थीं कि हमसे पूछे बिना रहे नहीं गया कि उन्‍होंने इतनी अच्‍छी हिंदी कहा से सीखी? इस पर उन्‍होंने कहा, "मैंने हिंदी भारत से ही सीखी है। विदेश सेवा मंत्रालय से जुड़े अध्‍यपकों से हिंदी सीखने को मिला। यहां आने से पहले कुछ हिंदी किताबों से सीखने की कोशिश की। यहां एक स्‍कूल भी है, जो अच्‍छी हिंदी सिखाते हैं।



मार्ग्रेट ने अफ्रीकी यूनियन के G20 का मेंबर बनने पर कहा, "हमारा मानना है कि यह बहुत अच्छी खबर है कि अफ्रीकी संघ (जी20 का) स्थायी सदस्य होगा। अमेरिका शुरू से ही उनकी सदस्यता का समर्थन करता रहा है क्योंकि हमारा मानना है कि G20 दुनिया का प्रमुख मंच है। इसलिए, हम 2026 में G20 की मेजबानी करना चाहते हैं।" भारत-अमेरिका के रिश्तों को लेकर उन्होंने कहा, "हम देखते हैं कि हमारे नेताओं के बीच बहुत मधुर संबंध हैं। यह हमारे लोगों के बीच संबंधों का प्रतीक है क्योंकि अमेरिकी और भारतीय, विशेष रूप से भारतीय अमेरिकी, जो एक जीवित पुल बनते हैं, हमारे संबंधों की प्रेरक शक्ति हैं।”

