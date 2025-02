आशिकों को सलाह देने के लिए 'चीफ डेटिंग ऑफिसर की निकली जॉब, योग्यता बस ब्रेकअप का अनुभव

नेशनल डेस्क: हाल ही में एक अजीब और अनोखी नौकरी की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखकर कोई भी चौंक सकता है। यह पोस्ट आशिकों, डेटिंग के शौकिनों और लवगुरु की तलाश में निकली है। इस वैकेंसी का नाम है "चीफ डेटिंग ऑफिसर" और इसमें आवेदन करने के लिए आपको कोई खास डिग्री या अनुभव नहीं चाहिए। बस आपको अपनी डेटिंग और ब्रेकअप की कहानियां अच्छी तरह से बतानी आनी चाहिए।

निमिशा चंदा, जो टॉपमेट में मार्केटिंग लीड हैं, ने यह पोस्ट जारी की है। उन्होंने बताया है कि कंपनी को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है, जो डेटिंग कल्चर को अच्छी तरह से समझता हो और खुद भी इस कल्चर का हिस्सा रहा हो। नौकरी में शामिल होने वाले व्यक्ति को डेटिंग ऐप्स, नए शब्दों और ट्रेंड्स की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही, इस व्यक्ति को डेटिंग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परिस्थितियों का अनुभव भी होना चाहिए। पोस्ट में यह भी कहा गया है कि ब्रेकअप, सिचुएशनशिप और डेट्स का अनुभव होना चाहिए। अगर आपने ये सब अनुभव किया है, तो शायद यही वह नौकरी है जो आपको चाहिए।



Hiring Alert!



We are looking for a Chief Dating Officer.



Are you the go-to friend for dating advice? We’re hiring someone who lives and breathes dating culture.



The self-proclaimed matchmaker who can decode “ghosting,” “breadcrumbing,” and every new dating buzzword in the… pic.twitter.com/yqyJJiCVJy