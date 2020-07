प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ के मौके पर शहीद जवानों का श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इन सैनिकों का शौर्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। वहीं पीएम मोदी ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि 1999 में जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ राष

नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ के मौके पर शहीद जवानों का श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इन सैनिकों का शौर्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। वहीं पीएम मोदी ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि 1999 में जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ राष्ट्र की रक्षा की जिसे देश और आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी।

India remains eternally grateful to our soldiers for their bravery. #CourageInKargil https://t.co/BCyl5ZMvzx