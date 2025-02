पीएम मोदी ने वित्त मंत्री को दी बधाई, कहा- बहुत अच्छा बजट, हर कोई आपकी तारीफ कर रहा

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को देश का आम बजट पेश किया। इस बजट में कई अहम योजनाओं का ऐलान किया गया, जो किसानों से लेकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य क्षेत्रों को लेकर हैं। वित्त मंत्री ने सदन में करीब 45 मिनट तक बजट भाषण दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन में पहुंचे और वित्त मंत्री को अच्छे बजट के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि हर कोई इस बजट की तारीफ कर रहा है, क्योंकि यह बहुत अच्छा है।



बजट मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बजट को मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों, गरीबों, मध्यम वर्ग, महिलाओं, बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप, नवाचार और निवेश तक सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी।



The middle class is always in PM Modi’s heart.



Zero Income Tax till ₹12 Lakh Income.



The proposed tax exemption will go a long way in enhancing the financial well-being of the middle class. Congratulations to all the beneficiaries on this occasion.#ViksitBharatBudget2025 — Amit Shah (@AmitShah) February 1, 2025