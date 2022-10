दिल्ली में सांस लेना हुआ जानलेवा, 'बेहद खराब' स्तर पर पहुंची हवा की गुणवत्ता

नेशनल डेस्क: सर्दी के मौसम के साथ ही दिल्ली की हवा भी जहरीली होती जा रही है। एक बार फिर से शहर की आबोहवा में जहर घुलता जा रहा है। आज (29 अक्टूबर) सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता (AQI) 309 दर्ज की गई, जो बेहद खराब श्रेणी में आती है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में एक्यूआई 355, मथुरा रोड पर 340 जबकि नोएडा में 392 दर्ज किया गया। गुरुवार शाम को जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 354 दर्ज हुआ था तो वहीं शुक्रवार शाम को यह 367 पर पहुंच गया।

वहीं, दिल्ली से यूपी तक उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड शुरु हो गई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में उत्तर-पूर्वी राज्यों और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश की गुंजाइश है।

Air quality dips in Delhi with overall AQI being 309 (very poor) this morning; visuals from Mathura Road, Barakhamba Road & Pragati Maidan



A cart puller, Sukhdev says,"Stepping out of home is a necessity.Breathing gets difficult sometimes,you can feel change in air even in eyes" pic.twitter.com/CAixCoZbfM — ANI (@ANI) October 29, 2022