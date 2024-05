Meerut Car Crash: नहीं देख पाएंगे टोल प्लाजा पर एक्सीडेंट का खौफनाक Video: महिला कर्मचारी को बुरी तरह रोंदा

नेशनल डेस्क: परतापुर क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर स्थित काशी टोल प्लाजा के एक कर्मचारी को अज्ञात कार चालक ने टक्कर मारकर कुचल दिया। घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें ड्राइवर महिला टोल सुपरवाइजर के साथ कुछ देर तक बहस करता है और फिर अचानक अपनी कार तेज करके मौके से भाग जाता है।

इस कोशिश में महिला टोलकर्मी कार के बोनट पर गिर जाती है और फिर कार फिसलकर नीचे गिर जाती है, जिससे कार मौके से भाग जाती है। पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है और अधिकारी आरोपियों की पहचान करने के लिए टोल बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रहे हैं।

#WATCH | Meerut, Uttar Pradesh: At the Kashi Toll Plaza, a car coming from Delhi crashes into a woman employee of the toll plaza on being asked for the toll. The woman was heavily injured and was rushed to the hospital. (13.05)



