कबड्डी खिलाडिय़ों को टाॅयलेट में खाना परोसे जाने पर वायरल हुआ वीडियो, खेल अधिकारी सस्पेंड

नेशनल डेस्क: कबड्डी खिलाडिय़ों का खाना टाॅयलेट में परोसे जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला खेल अधिकारी को निलंबित कर दिया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया।

अपर मुख्य सचिव (खेल) नवनीत सहगल ने मंगलवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि सहारनपुर के जिला खेल अधिकारी अनिमेष सक्सेना को सोमवार को निलंबित कर दिया गया है ।

सहारनपुर के डॉ भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में 16 से 19 सितंबर तक लड़कियों की सब-जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य के 16 संभागों की 300 से अधिक लड़कियों ने भाग लिया था।

This is crazy irresponsible on part of the team coach and organizers.



