नेशनल डेस्कः जामिया में हुई हिंसा को लेकर लेकर जहां छात्र पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा रही है वहीं दिल्ली पुलिस ने इससे इंकार किया है। इसी बीच दिल्ली पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी लगातार प्रदर्शनकारियों से अपील कर रहे हैं कि पत्थर और ट्यूब न मारें। पत्थर फेंकने पर कुछ चीजों के टूटने की आवाजें भी आ रही हैं। वीडियो में पुलिस को यह भी कहते सुना कि कुछ बाहरी लोग भी प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं।

#WATCH Delhi Police Joint CP appeals to students of Jamia Millia Islamia to stay calm and stop stone pelting, on 15th December. (Source: Delhi Police) pic.twitter.com/vfYtzYVUYT