Video: TRS नेता ने फ्री में बांटा चिकन और शराब, लाइन लगाकर लोगों ने ली भेंट

नेशनल डेस्क: सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के एक नेता ने राज्य के वारंगल में एक असामान्य त्योहारी उपहार के तौर पर ‘दशहरा' के मौके पर 200 श्रमिकों के बीच ‘चिकन और शराब' बांटी और राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रहे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के लिए शानदार सफलता की कामना की। टीआरएस नेता रजनाला श्रीहरि ने कहा कि उन्होंने 200 गरीब श्रमिकों को दो-दो किलोग्राम चिकन एवं शराब की एक-एक बोतल दी।

#WATCH | TRS leader Rajanala Srihari distributes liquor bottles and chicken to locals ahead of Telangana CM KC Rao launching a national party tomorrow, in Warangal pic.twitter.com/4tfUsPgfNU — ANI (@ANI) October 4, 2022