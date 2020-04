कोरोना वायरस का कहर दुनियाभर के देशों में देखने को मिल रहा है।

मुंबई: कोरोना वायरस का कहर दुनियाभर के देशों में देखने को मिल रहा है। भारत भी इस जानलेवा वायरस के संक्रमण की चपेट में है जिसकों देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाऊन की घोषणा की है। इस दौरान जहां इसका पालन करते हुए देश के कई हिस्सों से पॉजिटिव तस्वीरें आ रही हैं वहीं कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें नियमों की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं।

#WATCH Karnataka: People were seen flouting norms of social distancing at an Agricultural Produce Market Committee (APMC) market in Gadag amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/xjB2NTVKKS