'विधानसभा उड़ा दिया': पाइप फिटर का काम करने वाले हजरत अली पर मामला दर्ज

बेंगलुरु सिटी पुलिस ने बिहार के एक 25 वर्षीय प्रवासी मजदूर को गिरफ्तार किया है। उस पर कर्नाटक सरकार के मुख्यालय, 'विधान सौधा' में बम विस्फोट दिखाने वाला एक AI-जनरेटेड (AI से बना) वीडियो बनाने और पोस्ट करने का आरोप है।

बेंगलुरु: बेंगलुरु सिटी पुलिस ने बिहार के एक 25 वर्षीय प्रवासी मजदूर को गिरफ्तार किया है। उस पर कर्नाटक सरकार के मुख्यालय, 'विधान सौधा' में बम विस्फोट दिखाने वाला एक AI-जनरेटेड (AI से बना) वीडियो बनाने और पोस्ट करने का आरोप है। आरोपी की पहचान बिहार के अररिया जिले के रहने वाले हजरत अली शोएब के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, वह पिछले कुछ महीनों से बेंगलुरु में दिहाड़ी मजदूर (पाइपफिटर) के तौर पर काम कर रहा था।



अधिकारियों ने बताया कि यह वीडियो मंगलवार सुबह एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर सामने आया। वीडियो की शुरुआत में विधान सौधा के बाहरी हिस्से की फुटेज दिखती है, जिसके बाद AI की मदद से बनाए गए विजुअल इफेक्ट्स के जरिए इस ऐतिहासिक इमारत के अंदर एक बड़ा धमाका दिखाया गया है। पोस्ट के साथ लिखे कैप्शन में कथित तौर पर कहा गया था, "विधानसभा बम से उड़ा दी।"



#Karnataka #Bengaluru: Bihar youth arrested for allegedly posting fake AI video of blast at Vidhan Sabha building! 25-year-old Hazrat Ali has been arrested for allegedly posting an AI-generated video on social media falsely claiming an explosion at the Vidhan Sabha in #Bengalore! — Siraj Noorani (@sirajnoorani) October 22, 2026

पुलिस की नियमित डिजिटल निगरानी के दौरान यह मामला सामने आया। इसके बाद, विधान सौधा पुलिस ने एक FIR दर्ज की और इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) लॉग तथा अन्य डिजिटल फुटप्रिंट्स की मदद से उस अकाउंट का पता लगाया। जांच के दौरान पुलिस शोएब तक पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी अभी हिरासत में है। उससे पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पोस्ट के पीछे उसका मकसद क्या था और क्या इस AI-जनरेटेड वीडियो को बनाने या एडिट करने में कोई और भी शामिल था।