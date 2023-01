आंध्र प्रदेश: मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

नेशनल डेस्क: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल, तकनीकी खराबी के कारण विमान की गन्नावरम हवाईअड्डे परआपात लैंडिंग की गई है। वह दिल्ली जा रहे थे. टेक ऑफ के बाद पायलट को फ्लाइट में तकनीकी खराबी का पता चला जिसके चलते फौरन गन्नावरम हवाईअड्डे पर विमान को लैंड करवाया गया। फिलहाल विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

Vijayawada | A special flight carrying Andhra Pradesh CM Jagan Mohan Reddy makes an emergency landing at Gannavaram airport due to a technical fault shortly after take-off. The aircraft landed safely. The CM was scheduled to travel to Delhi today. pic.twitter.com/M5dqzIRBB5 — ANI (@ANI) January 30, 2023