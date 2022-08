मूसेवाला की हत्या ने हिलाया, खाना भी नहीं खाया, अब सिल्वर जीत इस भारतीय ने उसी के अंदाज में मनाया जश्न

इंटरनेशनल डेस्क: भारोत्तोलक विकास ठाकुर राष्ट्रमंडल खेलों के लिये यहां तक की यात्रा में सिद्धू मूसेवाला के गीत सुनते हुए आये थे और प्रतिस्पर्धा के दौरान भी पंजाब के इस दिवंगत गायक के संगीत के बारे में सोच रहे थे। मूसेवाला की हत्या के बाद दो दिन तक भोजन नहीं करने वाले ठाकुर ने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने के बाद मूसेवाला के अंदाज में जांघ पर हाथ मारकर जश्न मनाया। 28 साल के भारतीय वेटलिफ्टर विकास भी उन युवाओं में से एक थे, जिन पर मूसेवाला की मौत का गहरा असर पड़ा था।

Another SILVER🥈 for India🇮🇳.



Well Done #VikasThakur



He clinches the Silver Medal as he lifts a combined total of 346Kg in Weightlifting - Men's 96Kg category.#CWG2022 #CWG2022India #B2022 pic.twitter.com/v0cyryCl0d