PoK में दूसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शनः लोगों ने भारत से मांगी मदद,बोले-"पाकिस्तान से दिला दो आजादी" (Video)

इंटरनेशनल डैस्कः पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में पाक सेना व सरकार से दुखी लोगों ने बगावत कर दी है । PoK के लोग कई मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान से अत्याचारों से आजादी के लिए भारत से मदद मांग रहे हैं। पुलिस कार्रवाई के विरोध में मुजफ्फराबाद में हड़ताल के दौरान व्यवसाय और सामान्य जीवन ठप्प है। हिंसा भड़कने के बाद मीरपुर, आजाद जम्मू एवं कश्मीर (एजेके) में बाजार, स्कूल और कार्यालय लगातार दूसरे दिन बंद रहे।। बिगड़ते हालात को देखकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठी और आंसू गैस के गोले बरसाए।

MAXIMUM SHARE- After 1971, Pak forces surrender again. This time in front of civilian protestors in PoK.pic.twitter.com/FeAJhHwGaN — Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) May 11, 2024