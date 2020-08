सपने तो हर कोई देखता है लेकिन इसे पूरा कुछ लोग ही कर पाते हैं। ऐसा ही एक सपना पुरा हुआ था आइशा का जो हाल ही में डॉक्‍टर बनी थी। डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने का प्रण लेने वाली आइशा को क्या पता था कि अपनी ही जिंदगी से हार जाएगी। हालांकि कोरोना की शिकार हुई यह लड़की जाते जाते दुनिया के लिए एक संदेश छ

नेशनल डेस्क: कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों और इससे हो रही मौतों की खबर के बीच रविवार को एक ऐसी खबर और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसे देखकर लोग भावुक हो गए। वायरल हुई खबर में बताया कि ये युवा डॉक्‍टर आयशा की आखिरी फोटो है।इतना ही नहीं उनके व्यवहार को लेकर बताया जाने लगा कि वह बेहद जिंदादिल थीं और हाल ही में डॉक्‍टर बनी थीं। लेकिन वायरल हो रही ये तस्वीर फेक है। दरअसल, एक ट्वीट में, ‘डॉ आयशा’ ने दावा किया कि वह वेंटिलेटर पर थी। हालांकि, गूगल पर क्विक सर्च से पता चला कि उसने जो तस्वीर शेयर की थी, वह वास्तव में dental anaesthesia था।





पड़ताल में पाया गया कि Dr. Aisha नाम का कोई अकाउंट ट्विटर साइट पर नहीं है। यूजर्स ने यह भी खुलासा किया कि जिस व्यक्ति की तस्वीर शेयर की गई थी, वह संभवत: ‘आयशा’ नहीं थी। ‘आयशा’ ने अपने ट्विटर प्रोफाइल की जानकारी के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में रहने का दावा किया था। अस्पताल के बेड-शीट पर लोगो ने संकेत दिया कि तस्वीर में लड़की तेलंगाना के एक अस्पताल में थी।

