सामने मौत खड़ी हो तो उससे बचने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है लेकिन जब बात जानवर की हो तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर चाहे जानवर भारी भरकम भैंस ही क्यों न हो। जब मौत भैंस के सामने खड़ी होगी तो वो भी हवा में ऊंची छलांग मार सकती है। जी हां सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो

नेशनल डेस्कः सामने मौत खड़ी हो तो उससे बचने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है लेकिन जब बात जानवर की हो तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर चाहे जानवर भारी भरकम भैंस ही क्यों न हो। जब मौत भैंस के सामने खड़ी होगी तो वो भी हवा में ऊंची छलांग मार सकती है। जी हां सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल शेरों के झुंड ने एक भैंस को घेेर लिया और उसने अपनी जान बचाने के लिए हवा में ऐसी छलांग लगाई कि लोग बार-बार सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को देख रहे हैं।

The pride of lions never expected such a steeplechase😊



Survival of the fittest. And moreover, lions have a 30% rate of successful hunting. pic.twitter.com/SMnkXTI1NI