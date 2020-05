देश में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है और उत्तर भारत के कई राज्यों में लू का कहर जारी है। जहां इंसानों का गर्मी से बुरा हाल हो रहा है वही जानवर भी बढ़ते तापमान का ताप सह रहे हैं। पक्षी, जीव और जानवर भी गर्मी से बचने के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल ह

नेशनल डेस्कः देश में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है और उत्तर भारत के कई राज्यों में लू का कहर जारी है। जहां इंसानों का गर्मी से बुरा हाल हो रहा है वही जानवर भी बढ़ते तापमान का ताप सह रहे हैं। पक्षी, जीव और जानवर भी गर्मी से बचने के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। दरअसल गर्मी से बचने के लिए एक किंग कोबरा पानी की बाल्टी में नहाता दिखा। वीडियो को ट्विटर पर सुशांता नंदा आईएफएस ने शेयर किया और लिखा कि ‘गर्मियों में किसे सिर तक नहाना पसंद नहीं है। यह खतरनाक हो सकता है। कृपया इसे ट्राई न करें।’

Summer time..

And who doesn’t like a nice head bath🙏



Can be dangerous. Please don’t try. pic.twitter.com/ACJpJCPCUq