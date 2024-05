प्लेऑफ में आरसीबी के पहुंचने पर इमोशनल हुए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, वायरल हुई Video

नेशनल डेस्क: IPL 2024 का 68वां मुकाबला बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी और सीएसके (RCB vs CSK) के बीच खेला गया। इस मैच में आरसीबी ने सीएसके को हराकर आईपीएल प्लेऑफ में अपनी जगह बना ली है। आरसीबी ने सीएसके को 27 रनों से हराया। आरसीबी ने लगातार 6 मैच जीतकर आईपीएल के प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई है। सीएसके को हराने के बाद किंग कोहली ने आक्रमक अंदाज में जश्न मनाया। हालांकि कुछ देर बाद कोहली काफी इमोशनल नजर आए। इसके अलावा, दर्शक दीर्घा में बैठी उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा भी RCB के प्लेऑफ में पहुंचने पर काफी इमोशनल नजर आई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है।



सोशल मीडिया पर आरसीबी वर्सेज सीएसके मैच के कई क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अनुष्का शर्मा RCB के प्लेऑफ में पहुंचने के बाद तालियां बजाती दिख रही हैं। वीडियो में अनुष्का को इमोशनल होते भी देखा गया। एक्ट्रेस की आंखों में आंसू साफ झलक रहे हैं। कई क्लिप्स में विराट कोहली भी इमोशनल दिखाई दिए। सीएसके को हराने के बाद आरसीबी के खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं, कप्तान फाफ डुप्लेसी भी काफी खुश थे। खिलाड़ियों की खुशी सातवें आसमान पर थी।

