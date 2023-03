गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर चन्दन और धोती पहन महाकाल की भक्ति में डूबे नजर आए विराट-अनुष्का, भस्म आरती में भी भाग लिया

नेशनल डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के हाथों इंदौर टेस्ट मैच में मिली हार के बाद भारत के महान किक्रेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का के साथ महाकाल के दर्शन करने इंदौर पहुंचे। दरअसल बीते दिन भारत को तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।

वहीं अब कोहली ने पत्नी के साथ सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती में भी हिस्सा लिया जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. कोहली करीब डेढ़ घंटे तक मंदिर में रहे। भस्म आरती होने के बाद कोहली और अनुष्का ने गर्भगृह में पंचामृत पूजन अभिषेक किया।

Virat Kohli and Anushka Sharma at the Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple in Ujjain.@AnushkaSharma and @imVkohli

says we came here to offer prayers and had a good 'darshan' at Mahakaleshwar temple.#ViratKohli #AnushkaSharma pic.twitter.com/OuvQLPEX6X