विराट कोहली के बेडरूम से लीक हुआ प्राइवेट वीडियो, कहा- बहुत ही घटिया हरकत..!

पर्थ: विराट कोहली ने सोमवार को एक प्रशंसक द्वारा उनके होटल के कमरे का वीडियो शूट करने और इसे सार्वजनिक करके उनकी निजता का हनन करने की निंदा की। कोहली ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक संदेश के साथ फिर से साझा करते हुए कहा कि वह इस तरह की हरकत से खुश नहीं हैं।

मौजूदा टी20 विश्व कप में खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में मौजूद कोहली ने लिखा, मैं समझता हूं कि प्रशंसक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखकर खुश और उत्साहित होते हैं और उनसे मिलने के लिए रोमांचित होते हैं और मैंने हमेशा इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा, लेकिन यह वीडियो भयावह है और इससे मैं अपनी निजता को लेकर काफी परेशान महसूस कर रहा हूं।

कोहली ने कहा कि अगर मैं अपने होटल के कमरे में निजता नहीं रख सकता तो फिर मैं कहां निजता की उम्मीद कर सकता हूं? मैं इस तरह के निजता के हनन से खुश नहीं हूं। कृपया लोगों की निजता का सम्मान करें और उनके साथ मनोरंजन की वस्तु की तरह व्यवहार नहीं करें। ‘

India batter Virat Kohli on Monday expressed anger over a leaked video of his hotel room saying that the incident made him feel "very paranoid" about his privacy.@imVkohli #viratkohli #privacy #hotelroom #viralpost #instagram #northeastlive pic.twitter.com/rv59u9WcPT