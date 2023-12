एयर इंडिया फ्लाइट की छत से गिरने लगा पानी, प्लेन में सो रहे यात्री हो गए हैरान, देखें VIDEO

नेशनल डेस्क: एयर इंडिया की फ्लाइट से आए दिन महिलाओं के साथ बदसलूकी और गाली गालौच से जुड़े कई वीडियो सामने आते रहते हैं। इसी बीच एयर इंडिया एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एयरप्लेन की छत से पानी का रिसाव हो रहा है। घटना के बाद प्लेन में मौजूद लोग हैरान रह गए कि आखिर प्लेन की छत से पानी क्यों निकल रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग एयर इंडिया की सर्विस पर सवाल खड़े कर रहे हैं।



दरअसल, एयर इंडिया की फ्लाइट का यह वीडियो कब का और प्लेन ने कहां के लिए उड़ान भरी थी, इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्लेन यात्रियों से भरा पड़ा है और उसमें पैसेंजर्स सो रहे हैं। जब इन्हें पता चलता है कि प्लेन की छत से पानी लीक हो रहा है तो सभी हैरान रह जाते हैं। फिलहाल, पानी के रिसाव का कारण भी पता नहीं चल सका है। वहीं, एयर लाइन की तरफ से कोई भी कर्माचारी वीडियो में नजर नहीं आता है।

Air India ….



fly with us – it's not a trip …

it's an immersive experience pic.twitter.com/cEVEoX0mmQ — JΛYΣƧΉ  (@baldwhiner) November 29, 2023