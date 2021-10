एनसीबी निदेशक, मुंबई क्षेत्र, समीर वानखेड़े ने कहा कि एजेंसी पेशेवर तरीके से काम करती है। उन्होंने कहा,‘‘हम कोई राजनीतिक दल या धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करते हैं। हम पेशेवर तरीके से अपना काम करते हैं।''''

नेशनल डेस्क: स्वापक औषधि नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने शनिवार को कहा कि क्रूज जहाज पर की गई छापेमारी और मादक पदार्थों की बरामदगी के सिलसिले में एजेंसी के खिलाफ लगाये गये सभी आरोप बेबुनियाद और पूरी तरह से प्रेरित हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले शनिवार को एनसीबी की इस छापेमारी में बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी निदेशक, मुंबई क्षेत्र, समीर वानखेड़े ने कहा कि एजेंसी पेशेवर तरीके से काम करती है। उन्होंने कहा,‘‘हम कोई राजनीतिक दल या धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करते हैं। हम पेशेवर तरीके से अपना काम करते हैं।''

Drugs-on-cruise case | Based on the disclosures by accused persons during custodial interrogation, six followed follow-up seizures have been affected & 10 persons arrested at various places in Mumbai: NCB Deputy DG Gyaneshwar Singh pic.twitter.com/dMRnbYy1oK

एनसीपी पार्टी ने उठाए सवाल

उल्लेखनीय है कि एनसीबी की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर पिछले शनिवार को गोवा जाने वाले एक क्रूज जहाज पर छापा मारा था और प्रतिबंधित मादक पदार्थों बरामद करने का दावा किया था। आर्यन सहित कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना ने एक राजनीतिक रंग ले लिया, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता एवं महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बुधवार को दावा किया छापा फर्जी था और इसमें बाहरी लोग संलिप्त थे। शनिवार को, मलिक ने आरोप लगाया कि एनसीबी ने शुरूआत में जहाज से 11 लोगों को हिरासत में लिया लेकिन भाजपा नेता मोहित भारतीय के एक करीबी संबंधी सहित उनमें से तीन को कुछ ही घंटों में छोड़ दिया।

#WATCH | A total of 9 independent witnesses were involved in the operation & Manish Bhanushali & KP Gosavi were among them. None of the independent witnesses including these two persons were known to NCB prior to this operation: NCB Dy DG Gyaneshwar Singh on drugs-on-cruise case pic.twitter.com/eV7i6tS5qp