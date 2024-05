शराब नहीं मिली तो एक पल नहीं सोचा, DJ को मार दी गोली, CCTV में कैद हुई घटना

नेशनल डेस्क: झारखंड की राजधानी रांची में कर्मचारियों द्वारा शराब परोसने से इनकार करने पर एक व्यक्ति ने कल देर रात एक बार में डीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। रांची में एक्सट्रीम बार के अंदर पश्चिम बंगाल के डीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डिस्क जॉकी (डीजे) की पहचान संदीप के रूप में हुई। रेडिसन ब्लू होटल के सामने स्थित एक्सट्रीम बार में गोली मारी गई। नशे में धुत लोग दो समूहों में बंट गए और लड़कियों को छेड़ने को लेकर आपस में भिड़ गए।

🚨🚨 Jharkhand : A man shot dead a DJ late last night at a bar after the employees refused to serve him alcohol in Ranchi, the state capital of Jharkhand.



