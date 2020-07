नेशनल डेस्कः दुनिया में सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक (Whatsapp, Instagram and Facebook) मर्ज हो सकते हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से ऐसी चर्चा है कि तीन बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्म आपस में मर्ज हो सकते हैं। पिछले साल फेसबुक प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने यह स्पष्ट किया था कि उनके पास भविष्य में एक अद्वितीय सेवा प्रदान करने के लिए तीन प्लेटफार्मों को मर्ज करने का प्लान है। यानी फेसबुक प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम के यूजर्स भी आपस में संवाद कर सकेंगे।

