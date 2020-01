दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस पिछले दिनों भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने सुपरस्टार शाहरुख खान और जोया अख्तर समेत कई बॉलीवुड के स्टार्स से मुलाकात की थी...

बिजनेस डेस्क: दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस पिछले दिनों भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने सुपरस्टार शाहरुख खान और जोया अख्तर समेत कई बॉलीवुड के स्टार्स से मुलाकात की थी। अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह शाहरुख खान के साथ खूब मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं।

Lots of fun on stage with @iamsrk and Zoya Akhtar. pic.twitter.com/wdZ2tEsySX