नेशनल डेस्क: लॉकडाउन के चलते घरों में बैठे लोगों को अध्यात्मिक सीरियल 'महाभारत' लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस सीरियल से जुड़े कई किस्से और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो चर्चा क विषय बना हुआ है, जहां एक मरा हुआ शख्स जिंदा होता दिखाई दे रहा है।

@actmukeshkhanna #Mahabharat The soldier moves his head to check his helmet even after he is dead.... pic.twitter.com/mHkyERBDLg