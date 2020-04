विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाई है। WHO ने भारत में कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी द्वारा उठाए कदमों की सराहना की और इसे बेहतरीन बताया। WHO के प्रमुख टी. ए. गेब्रेयेसस ने कहा कि जहां लॉकडाउन करके पीएम मोदी ने कोरोना के चैन को तेड़ने की कोशिश की वहीं

नेशनल डेस्कः विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाई है। WHO ने भारत में कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी द्वारा उठाए कदमों की सराहना की और इसे बेहतरीन बताया। WHO के प्रमुख टी. ए. गेब्रेयेसस ने कहा कि जहां लॉकडाउन करके पीएम मोदी ने कोरोना के चैन को तेड़ने की कोशिश की वहीं इस दौरान उनके द्वारा गरीबों के लिए उठाए गए कदम सराहनीय हैं। WHO प्रमुख ने कहा कि गरीबों के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया है वो इस संकट की घड़ी में बेहद काम आएगा।



WHO ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को खाने का मुफ्त राशन देने और अगले 3 महीनों के लिए गरीबों के लिए जो कदम भारत सरकार ने लिए हैं वो काफी अच्छे हैं। विश्व की कई सरकारों ने सामाजिक कल्याण के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए और ये सुनिश्चित किया कि उन लोगों को खाने-पीने और दूसरी जरूरी वस्तुओं की दिक्कत न हो, ऐसे में पीएम मोदी ने भी अपनी जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखा है ताकि उनको परेशानी न हो। बता दें कि इससे पहले भी WHO पीएम मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन की सराहना कर चुका है और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने जल्द ही कोरोना के खिलाफ ऐक्शन प्लान बना लिया। 23-24 मार्च WHO ने उम्मीद जताई थी कि भारत कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई की अगुवाई करेगा और जल्द ही हालात पर काबू भी पा लेगा।