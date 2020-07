WHO की प्रतिक्रिया के बाद राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया कि यह हमारी अपनी धारावी के लिए बहुत बड़ी बात है जिसने वायरस को हराया है। एनजीओ, निर्वाचित प्रतिनिधियों और सबसे महत्वपूर्ण धारावीवालों के साथ राज्य सरकार और बीएमसी की टीमें इसे जारी रखें! प्रयासों को पहचानने के लिए डब्लूएचओ का धन्यवाद। बता दें कि धारावी में जब कोरोना फैलना शुरू हुआ तो धीरे-धीरे पूरा इलाका ही कंटेनमेंट जोन बन गया। उसके बाद से प्रशासन ने जैसा काम किया, उसने पूरी तस्वीर ही बदलकर रख दी।

नेशनल डेस्क: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित झुग्गियों-बस्तियों वाले इलाके धारावी से आज दुनिया सीख ले रही है। कभी कोविड हॉटस्पॉट रहे इस इलाके ने वायरस से जंग जीत ली है, जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी तारीफ की है। WHO ने कहा कि इस राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता के साथ मिलकर ही इस महामारी को रोका जा सकता है।

