कौन हैं कुलविंदर कौर? जिन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर BJP सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारा

नेशनल डेस्कः चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की एक महिला सिपाही ने बृहस्पतिवार को दिल्ली जा रही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को कथित रूप से थप्पड़ मार दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि महिला सिपाही को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि कंगना के विमान में सवार होने से पहले हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ सिपाही ने कथित रूप से अभिनेत्री को थप्पड़ मारा। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

BJP leader and actor Kangana Ranaut arrives at Delhi airport



A woman constable of CISF allegedly slapped Kangana Ranaut at Chandigarh Airport during a frisking argument. An inquiry committee comprising senior CISF officers has been set up to conduct a further… pic.twitter.com/EmrYPQgheH — ANI (@ANI) June 6, 2024