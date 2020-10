नेशनल डेस्क: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) प्रमुख टेड्रोस अदानोम गेब्रिएसस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कोरोना वैक्सीन को लेकर किए वादे की सराहना करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। गेब्रिएसस ने कहा कि इस महामारी को केवल संसाधनों के आदान-प्रदान के जरिए ही हराया जा सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) प्रमुख टेड्रोस अदानोम गेब्रिएसस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कोरोना वैक्सीन को लेकर किए वादे की सराहना करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। गेब्रिएसस ने कहा कि इस महामारी को केवल संसाधनों के आदान-प्रदान के जरिए ही हराया जा सकता है...

Stories You May Like