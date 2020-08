WHO के रीजनल डायरेक्टर हंस क्लग के अनुसार सर्दियों में यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना का कहर बढ़ जाएगा। इस दौरान अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और मृत्यु दर में भी तेजी से इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में युवा आबादी बुजुर्गों के ज्यादा नजदीक होगी। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा काफी ज्यादा रहेगा।

इंटरनेशनल डेस्क: कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया जहां एक और वैक्सीन के जल्द से जल्द आने की उम्मीद लगाई बैठी है तो वहीं दूसरी और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चेतावनी जारी कर लोगों को अलर्ट कर दिया है। WHO की मानें तो सर्दी बढ़ने के साथ साथ कोरोना भी अपनी रफ्तार तेज कर सकता है। संगठन ने लोगों को तैयार रहने की नसीहत दी है।

