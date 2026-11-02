सर्दियों की ये 5 खास सब्जियां बचाएंगी कैंसर से, डाइट में तुरंत करें शामिल...  न्यूट्रीशनिस्ट ने बताए कैंसर रोधी गुण

सर्दियों की शुरुआत होते ही बाजार ताजी और हरी सब्जियों से सजने लगते हैं। इस मौसम में गाजर, पालक, मेथी और मटर जैसी सब्जियां हर घर की रसोई का हिस्सा बनती हैं। हालांकि, इनमें से कुछ खास मौसमी सब्जियां ऐसी भी हैं जिनमें कैंसर रोधी (anti-cancer) गुण...

नई दिल्ली: सर्दियों की शुरुआत होते ही बाजार ताजी और हरी सब्जियों से सजने लगते हैं। इस मौसम में गाजर, पालक, मेथी और मटर जैसी सब्जियां हर घर की रसोई का हिस्सा बनती हैं। हालांकि, इनमें से कुछ खास मौसमी सब्जियां ऐसी भी हैं जिनमें कैंसर रोधी (anti-cancer) गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एक मशहूर न्यूट्रीशनिस्ट के अनुसार, सर्दियों में मिलने वाली इन सब्जियों में मौजूद पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कम करते हैं।

1. काली गाजर

काली गाजर सर्दियों की एक प्रमुख और पौष्टिक सब्जी है। इसका गहरा बैंगनी रंग इसमें मौजूद एंथोसायनिन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट के कारण होता है। यह शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की सूजन कम करते हैं और कैंसर के जोखिम से बचाव में मददगार हैं।

2. शकरकंद

स्वाद और पोषण से भरपूर शकरकंद को विंटर डाइट में शाम के स्नैक के रूप में शामिल किया जा सकता है। इसमें Beta-carotene, फाइबर, Vitamin C और अन्य बायोएक्टिव तत्व मौजूद होते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करते हैं और कैंसर कोशिकाओं के प्रभाव को कम करने में भूमिका निभाते हैं।

3. मोटी लाल मिर्च

आमतौर पर अचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सर्दियों की मोटी लाल मिर्च सेहत के लिहाज से बेहद उपयोगी है। इसमें Capsaicin नाम का प्राकृतिक कंपाउंड, Carotenoids और Vitamin C प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को अंदर से स्वस्थ रखते हैं।

4. कद्दू का सूप

कद्दू का गहरा नारंगी रंग इसमें मौजूद Beta-carotene की प्रचुरता को दर्शाता है। कद्दू में Lutein, Zeaxanthin और अन्य Carotenoids पाए जाते हैं। सर्दियों में कद्दू की सब्जी या गर्म सूप पीने से शरीर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से मुक्त रहता है और कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं।

5. बथुआ का साग

सर्दियों में हफ्ते में 2-3 बार बथुआ का साग या परांठा खाना स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। इसके हरे पत्तों में Chlorophyll भर-भरकर होता है। इसके अलावा इसमें Vitamin A, Vitamin C, Folate और Polyphenols मौजूद होते हैं। यह प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है और शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स (विषैले तत्वों) को बाहर निकालने में मदद करता है।

Disclaimer: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसे डॉक्टरी सलाह का विकल्प न समझें। अपनी डाइट में किसी भी बड़े बदलाव या स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक अथवा प्रमाणित डायटीशियन से परामर्श अवश्य लें।