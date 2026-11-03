दिवाली पर मांगा 10 तोला सोना, बहू ने तंग आकर दे दी जान...परिवार बोला- आत्महत्या नहीं, हत्या है

पुणे के एक फ्लैट में 34 वर्षीय महिला का शव फंदे से लटका मिला। महिला के परिवार वालों ने उसके पति और सास-ससुर पर सोने की मांग को लेकर उसे परेशान करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का...

पुणे: पुणे के एक फ्लैट में 34 वर्षीय महिला का शव फंदे से लटका मिला। महिला के परिवार वालों ने उसके पति और सास-ससुर पर सोने की मांग को लेकर उसे परेशान करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। हालांकि, महिला के रिश्तेदारों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है और उसके पति तथा ससुराल वालों ने ही उसके शव को फ्लैट में फंदे से लटका दिया था।

पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि महिला की पहचान पायल जाम्ब्रे पाटिल के रूप में हुई है। वह पहले एक आईटी प्रोफेशनल के तौर पर काम करती थी, लेकिन बाद में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उसकी शादी अक्षय जाम्ब्रे पाटिल से हुई थी और उनकी एक बेटी भी है। पायल के रिश्तेदारों के दावों का हवाला देते हुए पुलिस ने बताया कि रविवार को उसकी अपनी सास के साथ बहस हुई थी, जिसके बाद वह घर से चली गई थी।

स्वारगेट पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया, "सोमवार सुबह ससुराल वाले और पायल के रिश्तेदार उसे ढूंढने लगे। तलाश के दौरान, वह अपने ससुराल के पास स्थित एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के फ्लैट में फंदे से लटकी मिली। वहां कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।"



अधिकारी ने बताया कि जब पुलिस फ्लैट पर पहुंची, तो पायल छत से लटकी हुई थी। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पायल के भाई, ऋषिकेश पवार ने आरोप लगाया कि सोमवार सुबह जब वह उनके घर पहुंचे, तो पति और ससुराल वालों के व्यवहार में कोई चिंता नहीं दिखी। उन्होंने कहा, "जब मैं वहां पहुंचा, तो उसके सास-ससुर और पति आराम से बैठे थे और उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। जब हमने उनसे पूछताछ की, तब वे पायल को ढूंढने के लिए उठे।"

उन्होंने आगे बताया, "6 मिनट के भीतर ही वे वापस आ गए और हमें बताया कि वह पास के ही एक अपार्टमेंट में है। जब हम उस फ्लैट पर पहुंचे, तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैं किसी तरह पीछे की बालकनी से अंदर गया और देखा कि पायल फंदे से लटकी हुई है।"



भाई ने बताया कि पायल अक्सर अपनी सास द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत करती थी। उन्होंने बताया, "रविवार को पायल और उसकी सास के बीच झगड़ा हुआ था। मैंने उसके पति को फोन करके कहा कि यह एक मामूली विवाद है जिसे सुलझाया जा सकता है।" उन्होंने आगे बताया कि सोमवार सुबह पायल के ससुराल वालों ने उन्हें फोन करके कहा कि वह पिछली रात ही घर से चली गई थी।



10 तोला सोना मांग रहे थे ससुराल वाले

पायल के चाचा ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या कर दी गई है। उन्होंने पायल के पति और ससुराल वालों पर उसकी हत्या करने और शव को फ्लैट में लटका देने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, "शादी के बाद से ही पायल को उसकी सास परेशान कर रही थी। हर दिवाली पर, वे हमसे 10 तोला सोना देने की मांग करते थे।" उन्होंने दावा किया, "इस साल भी उन्होंने सोने की मांग की, लेकिन हमने उन्हें बताया कि हम किसान हैं और सूखे जैसे हालात के कारण, हम उनकी यह मांग पूरी नहीं कर सकते। हमने उन्हें अगले साल सोना देने का वादा भी किया था।"

परिवार द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 2022 में जब पायल गर्भवती थी, तब उसके पति और ससुराल वालों ने उस पर बेटा पैदा करने का दबाव डाला और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। शिकायत में कहा गया है कि 30 मार्च 2023 को जब उसने एक बेटी को जन्म दिया, तो उसके ससुराल वाले अस्पताल पहुंचे, उससे बहस की और कहा कि वे न तो उसकी और न ही बच्ची की कोई जिम्मेदारी लेंगे।

पायल की मौत के बाद, उसके रिश्तेदारों ने कथित तौर पर उसके ससुराल वालों के घर में तोड़फोड़ की। स्वारगेट पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर यशवंत निकम ने बताया कि पायल के पति, सास और ससुर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, "अक्षय को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों को खोजने के लिए पुलिस की दो टीमें बनाई गई हैं।"

