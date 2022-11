महिला पत्रकार ने नहीं लगाई थी बिंदी, संभाजी भिड़े ने बात करने से किया इनकार

नेशनल डेस्क: दक्षिणपंथी नेता संभाजी भिड़े एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने एक महिला पत्रकार से सिर्फ इसलिए बात करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने बिंदी नहीं लगाई थी। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले संभाजी ने कहा कि एक महिला भारत माता जैसी होती है, ऐसे में बिंदी न लगाकर उन्‍हें विधवा की तरह नहीं दिखना चाहिए। संभाजी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

#NoBindiNoBusiness movement started by @ShefVaidya is getting bigger. Popular activist from Maharashtra, Sambhaji Bhide asks woman journalist to wear a Bindi before she asks her question... pic.twitter.com/wtJwCged5M — Priti Gandhi - प्रीति गांधी (@MrsGandhi) November 2, 2022