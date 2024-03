महिला ने पेड़ को बाहों में लेकर बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, बोलीं- 'इसने मुझे चुना है'

नेशनल डेस्क. युगांडा के कंपाला की रहने वाली एक महिला ने पेड़ की मदद से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 29 साल की फेथ पेट्रीसिया एरियोकोट ने सबसे अधिक समय तक पेड़ को गले लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। महिला ने 16 घंटे 6 सेकंड तक पेड़ को अपनी बाहों से लपेटे रखा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को पेड़ लगाने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया।



फेथ ने कहा- 'जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में ये सबसे महान सैनिक हैं। इस रिकॉर्ड के लिए पेड़ का चुनाव करना शादी की ड्रेस चुनने जैसा था। इस पेड़ ने मुझे चुना है और ये पहली नजर के प्यार जैसा था। जब मैंने पेड़ देखा, तो मुझे पता था कि ये वही है, जिसके पास मैं जाऊंगी।'



बता दें यह रिकॉर्ड 'सबसे लंबे मैराथन' रिकॉर्ड से थोड़ा अलग है, जैसे कि सबसे लंबे समय तक खाना पकाने का रिकॉर्ड, जहां चुनौती लेने वालों को आराम करने के लिए प्रत्येक घंटे के बाद पांच मिनट का समय दिया जाता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की इन कोशिशों को 'मैराथन' तभी माना जाता है, जब वो 24 घंटे से अधिक समय तक चलें। फेथ को पूरे समय तक पेड़ के चारों ओर अपनी बाहें लपेटकर रहना था। वो उसे छोड़ नहीं सकती थीं। उन्हें हर वक्त खड़े रहना था। फेथ कहती हैं, '16 घंटे तक खड़े रहने के कारण मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। पेड़ चुभ रहा था। इससे मुझे दर्द होने लगा लेकिन मुझे उसे पकड़े रहना था।

"The tree chose me" says Ugandan activist who hugged a tree for 16 hours to break a record 🌳



