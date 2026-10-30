गुजरात के वडोदरा में एक 47 वर्षीय महिला, उसके बेटे और बेटी अपने घर में मृत पाए गए। गुरुवार को पुलिस को तीन सुसाइड नोट मिले, जिनमें पैसों के लेन-देन और लगभग 33 लाख रुपये के कर्ज का जिक्र है। मृतकों की पहचान आरतीबेन सोनी, उनके 24 वर्षीय बेटे नीलकंठ...

वडोदरा: गुजरात के वडोदरा में एक 47 वर्षीय महिला, उसके बेटे और बेटी अपने घर में मृत पाए गए। गुरुवार को पुलिस को तीन सुसाइड नोट मिले, जिनमें पैसों के लेन-देन और लगभग 33 लाख रुपये के कर्ज का जिक्र है। मृतकों की पहचान आरतीबेन सोनी, उनके 24 वर्षीय बेटे नीलकंठ सोनी और 22 वर्षीय बेटी जेनी सोनी के रूप में हुई है। उनके शव घर के अलग-अलग हिस्सों में फंदे से लटके मिले।

सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) जीबी बभानिया के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि तीनों की मौत फांसी लगाने से हुई है। हालांकि, विसरा के नमूने आगे की जांच के लिए भेजे गए हैं और उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस को घर से तीन अलग-अलग सुसाइड नोट मिले हैं। इन नोटों में पैसों के लेन-देन का जिक्र है। जांच में पता चला है कि परिवार पर लगभग 33 लाख रुपये का कर्ज था, साथ ही दो कारों की किस्तें भी बकाया थीं। पुलिस ने बताया कि कर्ज चुकाने के लिए परिवार ने अपना घर बेचने पर भी विचार किया था।

पुलिस के मुताबिक, यह परिवार पिछले डेढ़-दो साल से 'जैप्स हेल्थ केयर' नाम का एक आयुर्वेदिक अस्पताल चला रहा था। आरतीबेन के पति चेतनभाई की करीब एक साल पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद आरतीबेन और उनके दोनों बच्चे इस काम को संभाल रहे थे। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या हाल के वर्षों में परिवार के कई करीबी सदस्यों की मौत ने आरतीबेन को मानसिक रूप से परेशान कर दिया था। उनकी मां, पिता, भाई और पति का निधन हो चुका था। पुलिस ने मृतकों के मोबाइल फोन जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेज दिए हैं। मामले की आगे की जांच चल रही है। पुलिस अधिकारी सुसाइड नोट और अन्य सबूतों की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन परिस्थितियों में ये मौतें हुईं।