Video: दिल्ली की बेदर्द मां ने 5 साल की बच्ची को दी 'तालिबानी सजा' चिलचिलाती गर्मी में हाथ-पैर बांध तड़पने के लिए छत पर लिटाया

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में एक मां द्वारा बेहद शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, इस कठोर मां ने अपनी ही 5 साल की मासूम बच्ची को चिलचिलाती गर्मी में छत पर नंगे पांव बांध कर रखा। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो वायरल होते ही दिल्ली पुलिस ने भी कड़ा एक्शन लिया। दरअसल, वीडियो दिल्ली के तुकमीरपुर के खजूरी खास इलाके का है। जहां पांच साल की बच्ची के हाथ-पैर बांधकर उसे गर्म फर्श पर लिटा होमवर्क न करने की सजा दी गई।



वायरल वीडियो में बच्ची को घर की छत पर रस्सी से बंधा हुआ देखा जा सकता है, जो गर्मी के बीच खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। बच्चे को गर्मी के मारे तड़पता हुआ देखा जा सकता है।

#DelhiPolice has finally made some headway in the viral video in which heartwrenching scenes of a tied up child on a #Delhi rooftop were captured, The police has now claimed that the family of the child has been traced and legal action will be initiated pic.twitter.com/CJ4CxBcub9 — Tirthankar Das (@tirthajourno) June 8, 2022