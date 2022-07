पति संग घूमने गई पत्नी अचानक हुई गायब, खोजने में 1 करोड़ लगे, बाद में बॉयफ्रेंड संग मिली

नेशनल डेस्क: आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम में एक पत्नी के गुमशुदा का अजीब मामला सामने आया। दरअसल, यहां एक शादीशुदा कप्पल अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए घूमने आया थे कि इस बीच पत्नी अचानक गायब हो गई जिसे ढूंढने के लिए पति ने करीब 1 करोड़ का खर्चा कर दिया और आखिरकार जो हुआ उसे देख पति के भी होश उड़ गए।

दरअसल, विशाखापट्टनम में महिला अपने पति के साथ शादी की सालगिरह मनाने बीच पर जाती है और इस दौरान अचानक वह गायब हो गई पति को लगा कि शायद वह बीच में डूब गई है। इस कारण पति परेशान हो गया औऱ नौसेना, मरीन पुलिस, गोताखोरों और मछुआरों की मदद से उसने पत्नी को ढूंढना शुरू किया जिसमें करीब 1 करोड़ रुपये का खर्च भी आ जाता है, लेकिन बाद में नेल्लोर में जब पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिली तो पति के भी पैरो तले जमीन खिसक गई।

Search operations using helicopter on for SaiPriya who came to #RKBeach #Vizag along with her husband Srinivas yesterday evening; husband says she went to wash her feet in the waters when they were leaving at around 7:30 pm and suddenly disappeared @ndtv @ndtvindia #AndhraPradesh pic.twitter.com/tIWWAYFR9B — Uma Sudhir (@umasudhir) July 26, 2022