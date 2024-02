एक दशक में हम दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए : पीएम मोदी

नेशनल डेस्क: पीएम मोदी ने दुबई में भंडारण सुविधा 'भारत मार्ट' का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम भी उपस्थित थे।

During the International Energy Agency's Ministerial Meeting, Prime Minister Narendra Modi says "In one decade, we went from the 11th largest economy to the 5th largest economy in the world. In the same period, our solar energy capacity grew 26 folds, our renewable…