नई दिल्ली : कोरोना त्रासदी के बीच आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर WHO ने आज का दिन नर्स और मिडवाइफ के नाम किया है। WHO विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम इन पर आधारित करने का अपडेट जारी किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में नर्सिंग की समूचे विश्व में स्थिति को उजागर किया जाएगा। इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ और इसके सहयोगी संगठनों द्वारा नर्सिंग एवं मिडवाइफ फील्ड के कर्मियों की स्थिति को मजूबत करने के लिए कई संस्तुतियां करेंगे।

Stories You May Like