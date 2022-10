बर्फ की चादर से ढका दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, भारत की खूबसूरती के विदेशी राजदूत भी हुए फैन

नेशनल डेस्क: नॉर्वे के राजनयिक एरिक सोलहेम अक्सर सोशल मीडिया पर भारत की खूबसूरत जगहों के वीडियो सेयर करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने तुंगनाथ मंदिर का वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए एरिक सोलहेम ने भारत की सुंदरता और विविधता के दर्शन कराए हैं। एरिक ने अपने ट्विटर पर हिमालय की गोद में बसे राज्य उत्तराखंड में स्थित तुंगनाथ मंदिर का वीडियो शेयर किया है। यह संभवत: ड्रोन से लिया गया वीडियो है। इसमें मंदिर के चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आता है और इस वजह से यह बेहद खूबसूरत लगता है।

Incredible India 🇮🇳!

World's Highest Located Mahadev Mandir.., believed to be 5000 years old !

Uttarakhand



pic.twitter.com/GwWfxoHrra — Erik Solheim (@ErikSolheim) October 2, 2022