यासिन मलिक की सजा पर भारत ने मुस्लिम देशों के समूह को सुनाई खरीखरी, कहा- आतंकवाद बर्दाश्त नहीं....

नई दिल्ली: कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर ओआईसी-आईपीएचआरसी (इंडिपेंडेंट पर्मानेंट ह्यूमन राइट्स कमिशन) की टिप्पणियों को भारत ने अस्विकार किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि दुनिया आतंकवाद को कत्तई बर्दाश्त नहीं करेगी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआईसी) से अनुरोध किया कि वह इसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराए।

India finds unacceptable the comments by OIC-IPHRC today criticising India for judgement in the case of Yasin Malik. Through these comments, OIC-IPHRC has implicitly expressed support for terrorist activities of Yasin Malik, which were documented and presented in the Court: MEA pic.twitter.com/R6EYER54Gy