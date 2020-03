Yes Bank पर संकट के बाद अब एजेंसियां हरकत में आ गई हैं और एक्शन लेना शुरू कर दिया है। CBI ने सोमवार सुबह दिल्ली और मुंबई में छापेमारी की। CBI ने सोमवार को DHFL द्वारा Yes Bank के फाउंडर राणा कपूर के परिवार को कथित रूप से 600 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के मामले में सात स्थानों पर छापे मारे।

नई दिल्लीः Yes Bank पर संकट के बाद अब एजेंसियां हरकत में आ गई हैं और एक्शन लेना शुरू कर दिया है। CBI ने सोमवार सुबह दिल्ली और मुंबई में छापेमारी की। CBI ने सोमवार को DHFL द्वारा Yes Bank के फाउंडर राणा कपूर के परिवार को कथित रूप से 600 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के मामले में सात स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने बताया कि CBI अधिकारियों के दल मुंबई में आरोपियों के आवास और आधिकारिक परिसरों में तलाशी ली। उन्होंने बताया कि एजेंसी का आरोप है कि कपूर ने DHFL के प्रवर्तक कपिल वाधवन के साथ आपराधिक षड्यंत्र कर Yes Bank के माध्यम से DHFL को वित्तीय सहायता मुहैया कराई और उसके बदले राणा के परिवार के सदस्यों को अनुचित लाभ मिला।

CBI की प्राथमिकी के अनुसार घोटाला अप्रैल और जून, 2018 के बीच शुरू हुआ, जब Yes Bank ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के अल्पकालिक ऋण पत्रों में 3700 करोड़ रुपए का निवेश किया था। उन्होंने कहा कि इसके बदले वाधवन ने कथित रूप से कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को 600 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। उन्होंने कहा कि यह लाभ डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को कर्ज के रूप में दिया गया।