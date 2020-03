2004 से शुरुआत करने वाले येस बैंक ने जितनी तेजी से ग्रोथ की आज वो उतनी ही तेजी से डूब रहा है। कभी प्राइवेट बैंकों के दौड़ में शामिल येस बैंक आज दिवालिया हो गया है! ये वही बैंक है जिसने 2005 में 300 करोड़ रुपये के आईपीओ के साथ शेयर मार्केट में धमाल मचा दिया था।

नई दिल्ली। 2004 से शुरुआत करने वाले येस बैंक ने जितनी तेजी से ग्रोथ की आज वो उतनी ही तेजी से डूब रहा है। कभी प्राइवेट बैंकों के दौड़ में शामिल येस बैंक आज दिवालिया हो गया है! ये वही बैंक है जिसने 2005 में 300 करोड़ रुपये के आईपीओ के साथ शेयर मार्केट में धमाल मचा दिया था।

एक खबर से मचा हड़कंप

गुरूवार को एक खबर आई और फिर सब बदल गया, येस बैंक के ग्राहक एटीएम की तरफ दौड़ पड़े लेकिन एटीएम से पैसे नहीं निकले। लोगों ने ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसेक्शन करने की कोशिश की लेकिन वहां भी काम नहीं बना। हुआ यूं कि आरबीआई ने येस बैंक के घाटे में जाने के बाद बैंक का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और अगले आदेश तक येस बैंक के ग्राहकों के लिए 50,000 रुपये तक निकालने की सीमा तय कर दी है। इसके बाद से ही येस बैंक के ग्राहक परेशान हैं। अब सवाल ये हैं कि सफलता के परचम छूने वाला येस बैंक अचानक तेजी से नीचे कैसे आ गया।

Mumbai: RBI imposed moratorium for a month on Yes Bank due to 'serious deterioration in its financial position', capping withdrawals at Rs 50000. Customers say "We weren't informed. Wanted to withdraw cash but ATM run out of cash,as many withdrew. We're in trouble,Holi is coming" pic.twitter.com/aSWcKjA0NK