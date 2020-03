राणा ने Yes Bank में अपने पूरे शेयर क्यों बेचे? ED के अधिकारी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि नवम्बर 2019 में राणा कपूर ने यैस बैंक में अपने पूरे शेयर बेच दिए थे जबकि वह बार-बार कहते आ रहे थे कि यैस बैंक में कभी भी अपना शेयर नहीं बेचेंगे। वह इसे अपना ‘डायमंड’ बताते थे।

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Yes Bank के संस्थापक राणा कपूर (62) को रविवार तड़के गिरफ्तार किया गए था जिसके बाद कोर्ट ने उनको 11 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद राणा कपूर रोने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ ED ने रविवार रात 10 बजे राणा की पत्नी और एक बेटी से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने दिया गया। उधर CBI ने भी FIR तैयार की है जिसमें राणा की पत्नी के अलावा उनकी तीनों बेटियों क नाम भी शामिल हैं। CBI ने राणा कपूर, DHFL, DOIT अर्बन वैंचर्स कंपनी और DHFL के प्रवर्तक निदेशक कपिल वधावन के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Yes Bank के संस्थापक राणा कपूर (62) को रविवार तड़के गिरफ्तार किया गए था जिसके बाद कोर्ट ने उनको 11 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद राणा कपूर रोने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ ED ने रविवार रात 10 बजे राणा की पत्नी और एक बेटी से करीब 2 घंटे त

Stories You May Like