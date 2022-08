वायरल वीडियो पर योगेंद्र यादव ने बताई सच्चाई, बोले-केजरीवाल ने ही गडकरी के नाम पर अपने MLA को करवाए थे फोन

नेशनल डेस्क: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन दिनों सीबीआई के जाल में फंसे हुए हैं। इन सबके बीच सिसोदिया ने दावा किया है कि भाजपा की तरफ से उसे दिल्ली सरकार को तोड़ने का ऑफर मिला था। वहीं सिसोदिया के आरोपों के बीच आप के पूर्व नेता योगेंद्र यादव ने चुप्पी तोड़ी है। योगेंद्र यादव ने परमजीत कात्याल के एक पुराने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी थी। यादव ने ट्वीट किया कि परमजीत ने 7 साल पहले इस घटना के बारे में मुझे जानकारी दी थी। तब मैंने पूछताछ की थी और पाया कि उनकी बात पूरी तरह सच है।

If Arvind Kejriwal is done nominating Satyendra Jain for Padma Vibhushan, Sisodia for Bharat Ratna and himself for Oscars, he should explain why the new liquor excise policy was reversed immediately after inquiry was ordered, how much bribe was received, total loss to Delhi Govt? pic.twitter.com/1N8a8sxoe8 — Amit Malviya (@amitmalviya) August 23, 2022