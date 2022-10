राजधानी दिल्ली में फिर क़त्लेआम: बजरंग दल कार्यकर्ता पर रॉड से मार-मार कर ले ली जान, सामने आया CCTV फूटेज

नेशनल डेस्क: राजधानी दिल्ली में क्राइम की खबरों आम देखने को मिलती रहती है। हाल ही में मध्य दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। जिसका अब एक सीसीटीवी फूटेज सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे दो गुटों के बीच हुई झड़प में एक युवक को सरेआम पीटा जा रहा है कि हार कर उसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई वहीं घटनास्थल के पास से गुजर रहे लोग तमाशबीन बने देखते रहे लेकिन कोई युवक को बचाने आगे नहीं आया।

उसकी शिनाख्त शादीपुर गांव निवासी नितेश कुमार फोर (27) के रूप में हुई है। नितेश की मौत से नाराज परिजनों और शादीपुर के ग्रामीणों ने रविवार दोपहर पटेल नगर की मुख्य सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी दूसरे समुदाय के लोगों पर हत्या का आरोप लगा रहे थे।

Bajrang Dal activist murder : Delhi Police says it's a case of scuffle that broke out over the issue of Honking. There is no communal reason ascertained so far. In this video - Nitesh and Alok - can be seen where they waylaid the bikers. pic.twitter.com/fbjabueH9e — Alok Arjun Singh (@AlokReporter) October 16, 2022