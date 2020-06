नेशनल डेस्कः फरीदाबाद के लोकप्रिय यूट्यूबर कैरी मिनाटी उर्फ ​​अजय नागर ने अपने नवीनतम रैप गीत यलगार के साथ इंटरनेट पर आग लगा दी है। वह टिकटॉकर्स पर अपनी भुनाई के लिए सुर्खियों में रहा था। वह 'Youtube vs TikTok' नाम के वीडियो के साथ आया, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो में, उन्होंने टिकोटर्स, विशेष रूप से आमिर सिद्दीकी को रोस्ट किया। वीडियो को दर्शकों ने बहुत सराहा है। हालांकि कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद यूट्यूब ने वीडियो को अपने दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए हटा दिया। वीडियो यूट्यूब पर अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो बन गया था। निराश कैरी मिनाटी ने भी अपने प्रशंसकों के साथ दुख व्यक्त किया, लेकिन आशा नहीं खोई। शुक्रवार को कैरी मिनाटी पर उनको ट्रोल्स किया, जिन्होंने मिनाटी को उसे निशाना बनाया और उन्हें अपने गीत यालगार के साथ सही जवाब दिया। शुक्रवार को कैरी मिनाटी ने एक नया रैप गीत यलगार रिलीज़ किया और वापस ट्रॉल्स पर आ गए। गीत के जरिए से उन्होंने घोषणा की कि वह जो कुछ भी करते हैं उसके बारे में भावुक हैं और आसानी से हार नहीं मानेंगे। गीत उन लोगों को भी जवाब देता है जिन्होंने मिनाती के विवाद का मजाक उड़ाया और उसे अपने तरीके बदलने के लिए कहा। इस गाने की शुरुआत मिनाती के हस्ताक्षर संवाद, 'तोह किसके साथ अपना लोह' से होती है और फिर वह गाता है, "एक कहनी है जो सबको सुनानी है, जलने वालो की तो और जलानी है।" जिस तरह कैरी मिनाती का गाना यूट्यूब पर सामने आया है वह गाने के समर्थन में आने वाले नेटिज़न्स के साथ वायरल हो गया। पिछले पांच दिनों में इस वीडियो को 80 मिलियन लोग देख चुके हैं। 10 मिलियन लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। वहीं, 1.2 मिलियन लोग इसपर कमेंट कर चुके हैं। यलगार के जरिए कैरी मिनाटी ने अपना दिल बहलाया और कहानी का अपना पक्ष बताया। वह यह भी स्पष्ट करता है कि वह वापस नहीं लौटेगा और विवाद के दौरान उसे धोखा देने वालों पर भी चाबुक चलाएगा। वह 'कैरी रोस्ट करेगा' गीत को समाप्त करता है, जिससे यह स्पष्ट और स्पष्ट हो जाता है कि वह इतनी जल्दी युद्ध नहीं छोड़ रहा है। विवाद के बाद कैरी मिनाटी का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। उनके पास पहले से ही यूट्यूब पर 21 मिलियन से अधिक सब्स्क्राइबर्स हैं और वे भारत में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले अमित भड़ाना को पीछे छोड़ दिया है। गाने की बात करें तो यूट्यूबर ने इसे विली मानिया के साथ बनाया है। पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "मेरा मुंह बंद था लेकिन मेरा मन तब विस्फोट करना चाहता था जब यूट्यूब ने भुना हुआ वीडियो हटा दिया। मैं इसे लेकर बहुत परेशान था क्योंकि सबसे पहले वह व्यक्ति है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं और दूसरी बात यह है कि वह वीडियो उसका बच्चा था।" मुझे याद है कि जब वह भुना हुआ वीडियो आया था, तो वह इसके बारे में कितना खुश था। मैं सिर्फ उन सभी लोगों के साथ इसे साझा करना चाहता था जो उसे प्यार करते हैं और उसकी परवाह करते हैं, आप लोग ग्रह पर सबसे अच्छे लोग हैं। अंत में, हम। इंसान भी हैं और हम भी खुश और दुखी हैं, लेकिन अगर यह मेरे बच्चे के बारे में है, तो मैं हमेशा मारने के लिए तैयार हूं।"

फरीदाबाद के लोकप्रिय यूट्यूबर कैरी मिनाटी उर्फ ​​अजय नागर ने अपने नवीनतम रैप गीत यलगार के साथ इंटरनेट पर आग लगा दी है। वह टिकटॉकर्स पर अपनी भुनाई के लिए सुर्खियों में रहा था। वह ''Youtube vs TikTok'' नाम के वीडियो के साथ आया, जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। वीडियो में, उन्होंने टिकोटर्स, विशेष रूप से आमिर सिद्दीकी को रोस्ट किया। वीडियो को दर्शकों ने...

Stories You May Like