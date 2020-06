दिल्ली को कोरोना वायरस के मामलों में कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है, लेकिन पिछले दो दिनों में राहत की बात यह है कि इस दौरान कोरोना से...

नई दिल्ली/ डेस्क। दिल्ली को कोरोना वायरस के मामलों में कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है, लेकिन पिछले दो दिनों में राहत की बात यह है कि इस दौरान कोरोना से कोई मौत दर्ज नहीं की गई है। इसके पीछे दिल्ली सरकार का नया नियम कि दिल्ली वालों को ही दिल्ली के अस्तपाल में इलाज माना जा रहा है।



हालांकि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण में इजाफा देखने को मिला है। 1282 नए मामले सामने आने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 28936 हो गई है।

1282 more #COVID19 cases reported in Delhi in the last 24 hours. Total number of cases in the national capital is now at 28936, including 17125 active cases, 10999 recovered/discharged/migrated & 812 deaths: Delhi Health Department pic.twitter.com/fSBr65R2AI