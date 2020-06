डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में ये होंगे शामिल डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में दिल्ली पुलिस के डीसीपी, नगर निगम के DC, निगम में वर्तमान में मौजूद महामारीविदों, डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर (DSO), आरोग्य सेतु के लिए IT प्रोफेशनल, सहयोगी मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी मेम्बर जो P&SM, प्री-क्लीनिकल डिपार्टमेंट और फार्माकोलॉजी विभागों से जुड़े हों, शिक्षा/ युवा विभाग (NCC, NSS आदि) को शामिल किया जाएगा।

